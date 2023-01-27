الامارات | العثور على 9 تماثيل فرعونية يمتلكهم ميسي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن عالم الآثار المصرية الدكتور "زاهي حواس" أن أعمال حفائر البعثة المصرية المشتركة مع المجلس الأعلى للأثار بمنطقة جسر المدير في جبانة سقارة، قد أسفرت عن عدة اكتشافات أثرية تعود إلى عصر الأسرتين الخامسة والسادسة من الدولة القديمة، أبرز العثور على 9 تماثيل يمتلكهم شخص يدعى ميسي.

وتفاعل مغردون على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع هذا الاكتشاف وأشاروا إلى أن اسم أسطورة الأرجنتين ليونيل ميسي أصله من مصر.

وأكد "حواس" أنه تم العثور على مقابر تعود إلي عصر الدولة القديمة تشير إلي وجود جبانة ضخمة بها العديد من المقابر الهامة وأول هذه المقابر هي مقبرة المدعو "خنوم جد إف" وكان يعمل مفتش علي الموظفين ومشرفا على النبلاء وكاهن المجموعة الهرمية للملك أوناس آخر ملوك الأسرة الخامسة، والمقبرة ملونة وبها مناظر الحياة اليومية والمقبرة الثانية للمدعو (مري) وصاحبها يحمل القاب عديدة مثل كاتم الأسرار، ومساعد قائد القصر العظيم.

وأضاف أنه: تم العثور علي مقبرة أخري لكاهن المجموعة الهرمية للملك "ببي الأول"، وعثر علي تسعة تماثيل من الحجر الجيري الملون تمثل رجل بجواره زوجته وكذلك تماثيل خدم وتماثيل منفردة. ولم يعثر على أية نقوش تشير إلي اسم صاحب هذه التماثيل وبعد عدة شهور من هذا الكشف تم العشور على باب وهمي بجوار موقع التماثيل يشير إلي أن صاحبه يدعو "ميسي" وأن التماثيل تعود إلي عصر الأسرة الخامسة. لذلك تؤكد أن التماثيل التسعة تخص المدعو "ميسي".

وتم العثور علي تمثال لشخص يظهر واقفا وبجواره زوجته تمسك بقدمه والي الجانب الآخر ابنته تحمل أوزة.