الامارات | الرياضي اللبناني يبحث عـن النجمـة 8 في سلة دبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يبحث حامل الرقم القياسي فريق الرياضي اللبناني، عن لقبه الثامن تاريخياً في بطولات دبي الدولية لكرة السلة، حين يدشن اليوم مشواره في دور المجموعات للنسخة ـ32، المقامة على صالة نادي النصر في دبي حتى الخامس من فبراير المقبل، وينافس على لقبها 9 من نخبة المنتخبات والأندية الآسيوية والإفريقية.

ويتطلع الرياضي المتوج بطلاً في دبي أعوام 2005 و2006 و2008 و2009 و2013 و2016 و2019، في ظهوره الـ11 تاريخياً، إلى تعويض خسارته نهائي النسخة الأخيرة 2020 أمام مايتي سبورت الفلبيني (81-92)، وتحقيق حلم كتابة فصل جديد في سجلات البطولة بإضافة لقبه الثامن.

وتصطدم طموحات الرياضي اللبناني في النسخة 32، بوجود محفل قوي من الأندية التي تحفل سجلاتها بإنجازات قارية وإقليمية، الطامحة لوضع بصمتها في السجلات التاريخية لـ(سلة دبي)، يتقدمها النجم الافريقي التونسي، وسترونغ جروب الفلبيني، والوحدة السوري، بجانب أندية تتطلع لإضافة إنجاز جديد في سجلات البطولة بحجم سلا المغربي بطل نسخة 2017.

ويخضع الرياضي بعد التعديل الأخير لجدول البطولة جراء انسحاب «النفط العراقي»، لفترة راحة خلال اليومين الأول والثاني من دور المجموعات، في فرصة سانحة للفريق اللبناني لترتيب أوراقه قبل خوض اللقاء الصعب أمام سلا المغربي عن المجموعة الثانية بعد غدٍ.

وتنطلق مباريات البطولة اليوم، من خلال المجموعة الأولى، حيث يلتقي في السابعة مساء، منتخب الإمارات مع «سترونغ جروب» الفلبيني، وفي التاسعة يواجه الوحدة السوري النصر الليبي.

وأفرزت نتائج قرعة البطولة التي أجريت الأسبوع الماضي، عن وضع منتخب الإمارات على رأس المجموعة الأولى مع «سترونغ جروب» الفليبيني، والوحدة السوري، والنصر الليبي، ودينامو اللبناني، بينما تضم المجموعة الثانية فرق: الرياضي وبيروت اللبنانيين وسلا المغربي والإفريقي التونسي.