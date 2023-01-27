الاتحاد يصعق النصر وكرستيانو بثلاثية ويتأهل لنهائي السوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اصطدم النصر في نصف نهائي كأس السوبر السعودي 2023 بالاتحاد الباحث عن الاقتراب من تحقيق بطولة غير مسبوقة في مشاركته الثالثة بعد مشاركتين لم يكتب فيهما النجاح؛ إذ خسر المباراتين النهائيتين، ولم يسجل اسمه في السجل الشرفي للبطولة.

دخل النصر بقيادة رودي جارسيا برسم 4-2-3-1 بتشكيلة ثقيلة فنيا على رأسها البرتغالي كريستيانو رونالدو وأوجستين روسي، ودخل الاتحاد الطموح بقيادة نانو سانتو برسم 4-3-2-1 وتشكيلة مميزة من المحترفين يتقدمهم البرازيلي رومارينهو والمغربي عبدالرزاق حمدالله والبرازيلي مارسليو جروهي.

الشوط الأول

بدأت المباراة بحذر من الطرفين ولم يمض ربع ساعة من عمر اللقاء إلا وتقدم لاعب الاتحاد رومارينهو بهدف لصالح فريقه من مرتدة مباغتة في الدقيقة 15 وبصناعة اللاعب عبدالرحمن العبود، ليستمر بعدها الاستحواذ نصراويا دون تحقيق نتيجة، في الدقيقة 27 حصل لاعب النصر سامي النجعي على كرت أصفر وقبل أن يختتم الشوط الأول بدقيقتين من عمره الأصلي وتحديدا عند د(43) أضاف مهاجم الاتحاد المغربي عبدالرزاق حمدالله هدفا ثانيا لفريقه ليعزز النتيجة خلال الشوط الأول بهدفين مقابل لا شيء.

واستمرت المباراة وبنفس سيناريو هدف روما الذي تحصل بعده النجعي على كرت، وبعد هدف حمدالله حصل لاعب النصر لويس جوستافو على كرت أصفر.

الشوط الثاني

بدأ جارسيا المباراة بثلاث تغييرات عند الدقيقة (46) خروج مارتينيز ودخل عبدالرحمن غريب، وخروج سامي النجعي ودخل كونان، وخروج عببدالله مادو ودخل عبدالمجيد الصليهم.) وعند الدقيقة (67) حقق تاليسكا هدفا قلص به الفارق بين الفريقين، بعدها قام سانتو مدرب الفريق الاتحادي بثلاثة تغييرات هو الآخر (عبدالعزيز البيشي يدخل ويخرج العبود، حمدان الشمراني بدلا من زكريا، ويخرج هوساوي، وهارون كمارا يدخل ويخرج إيجور كورنادو) ويستمر اللقاء هجمة هنا وهجمة هناك، حصل المهاجم الاتحادي عبدالرزاق حمدالله على كرت أصفر في الدقيقة (83)، ويدخل من الجانب الآخر مشاريبوف بديلا عن عبدالله الخيبري، ولكن دون أن يحقق المراد بل على العكس أضاف مهند الشنقيطي الهدف الثالث لفريقه عند الدقيقة 90+3 ليستمر اللقاء حتى 7 دقائق بعد الوقت الأصلي وتنتهي بتأهل الاتحاد إلى نهائي كأس السوبر ليقابل الفيحاء الذي تغلب هو بدوره على الهلال بهدف دون.

شوط أول إحصائيا (هدفان للاتحاد – لا شيء للنصر).







نسبة الاستحواذ للنصر 62%.



نسبة استحواذ اتحادية 38%.



تسديدتان على المرمى للنصر مقابل 3 تسديدات للاتحاد.



4 ركنيات للنصر مقابل ركنية واحدة للاتحاد.



نسبة دقة التسديد للنصر 33% مقابل نسبة دقة تسديد للاتحاد 75%.



42 هجمة خطرة للنصر مقابل 19 للاتحاد.



إعادة الكرة للدفاع 3 مرات للنصر مقابل 3 للاتحاد.



الشوط الثاني إحصائيا (3 أهداف للاتحاد – هدف للنصر)