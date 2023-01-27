الأخضر لالتقاط الأوتاد يتأهل إلى كأس العالم

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وكان المنتخب السعودي قد حقق المركز الثاني في مسابقة الرمح والسيف والمعلقات، وفي المشاركات الفردية حصل الفارس حسن عسيري على المركز الثالث في مسابقة السيف، والفارس راشد المري المركز الثالث في مسابقة المعلقات، وفي المجموع العام للمشاركة الفردية حصل الفارس حسن عسيري على المركز الثاني فيما حصل الفارس راشد المري على المركز الثالث.ومثل المنتخب السعودي كل من: حسن عمر العسيري، مهذل حمد القحطاني، عبدالوهاب يحيى العسيري، راشد حمد المري، مشعل سعد الشمري. وأشرف على تدريبهم المدرب السعودي مهند هادي آل ريشان.
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