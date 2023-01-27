شكرا لقرائتكم خبر دوري قدم بمهرجان «شتاء درب زبيدة» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية عن إقامة «دوري شتاء درب زبيدة» لكرة القدم، والذي سيقام على ملعب لينة، ضمن فعاليات مهرجان شتاء درب زبيدة «الوجهة شمالية» المقام بقرية لينة التاريخية، الذي انطلق أمس الخميس.

وأوضحت الهيئة أن نظام البطولة هو خروج المغلوب، مشددة على التقيد بكامل الشروط والقوانين، والتزام بالاحترام وروح المنافسة.

وأكدت الهيئة الزامية حضور قرعة توزيع الفرق المسجلة مع إحضار كشوفات بأسماء المشاركين لكل فريق، سيتم إرسال رسائل على الواتس اب للمسجلين في موعد القرعة المحددة والوقت، في حال عدم حضور ممثل من الفريق لقرعة توزيع الفرق للبطولة سيتم شطب اسم الفريق من المنافسة مباشرة.

وشددت على الحضور للملعب قبل موعد المباراة بـ 45 دقيقة ليتم التحضير والتسخين والتأكد من جاهزية الفريق للمباراة.

وبينت أن التسجيل في البطولة سيكون من خلال الموقع الالكتروني للهيئة، وأركان التسجيل الموجودة في مواقع الفعاليات.