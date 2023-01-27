بعد رحيله.. مرتضى منصور يعين فيريرا في منصب جديد

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، تعيين البرتغالي جوسفالدو فيريرا مستشار فني لمجلس الإدارة في الفترة المقبلة، بعد إعلان رحيله عن تدريب الفريق الأبيض.

وقال منصور في فيديو تم عرضه على قناة “الزمالك”:" قررنا تعيين فيريرا مستشارًا فنيًا لمجلس الإدارة".

وأضاف:" لا نريد أن نسمع أن ذلك إهدارًا للمال العام، فيريرا بروفيسور وسيقوم بتطوير قطاع الكرة".

وكان مرتضى منصور قد أعلن تعيين أسامة نبيه مديرا فنيا مؤقتا، بعد توجيه الشكر لفيريرا بعد الخسارة من غزل المحلة يوم الثلاثاء الماضي في بطولة الدوري.