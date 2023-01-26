شكرا لقرائتكم خبر عن حسام حسن يستكشف فاركو من مباراة إنبى قبل لقاء الجولة 16 بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعكف الجهاز الفني للنادي المصري، بقيادة حسام حسن، على مراجعة المباريات السابقة لفريق فاركو وآخرها الهزيمة أمام إنبي بهدف نظيف، وذلك للتعرف على أبرز نقاط القوة والضعف لدى الفريق البرتقالي قبل مواجهة السبت المقبل.

ويستعد المصري لمواجهة فاركو في اللقاء المقرر له السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر مسابقة دوري رابطة الأندية المصرية.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالها بـ 4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 14 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا آخر.

وأتم مسئولو النادي المصري اتفاقهم مع ثنائي فريق بروكسي المدافع أحمد عماد، وحسام جريشة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، وإنهاء الإجراءات بمساعدة محمد شوقي المدير الرياضي بفريق بروكسي لينضما إلى صفوف الفريق البورسعيدي، في الميركاتو الشتوي الجاري.

كما اتفق مجلس إدارة النادي المصري مع ثنائي الفريق، عمرو مرعي وعمرو طارق، على الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوى الجارى وفسخ عقديهما بالتراضي.

وكان عمرو طارق قد طلب من إدارة المصري فسخ التعاقد لأسباب أسرية تستدعي سفره خارج البلاد، فيما يأتي طلب مرعي بعد خروجه المستمر من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

ووافق مجلس المصري على انتقال محمد دبش مدافع الفريق البورسعيدي إلى الاسماعيلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري وذلك بعد موافقة الجهاز الفني، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة لاتمام انتقال اللاعب.