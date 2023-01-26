شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن مكى يقرر اعتزال كرة القدم عقب الانضمام إلى الجهاز الفنى لسموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد حسن مكى، لاعب فريق الزمالك ومنتخب مصر، اعتزال كرة القدم والانضمام إلى الجهاز الفني الجديد لفريق سموحة السكندرى بقيادة أحمد سامى خلال المرحلة المقبلة.

وحصل أحمد حسن مكى على الرخصة الأساسية للتدريب (C) من قبل الاتحاد المصرى لكرة القدم التى أقيمت فى الإسكندرية الشهر الماضى.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق خلال الفترة المقبلة، خلفاً لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له بعد عقد جلسة لإنهاء كل الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.

واختار أحمد سامى جهازه المعاون له فى سموحة، والذى يعمل معه دائما، إلا أن أحمد ناجى قدم اعتذارا عن عدم التواجد في هذه الفترة متمنيا له التوفيق في هذه المرحلة.

ويتكون جهاز أحمد سامى المدير الفنى فى سموحة من هانى العجيزى وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى في القريب، بالإضافة إلى مؤمن زكريا الذى سيكون له منصب إدارى حسب تصريحات فرج عامر.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة إنبى الأحد المقبل فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستكون الأولى لأحمد سامى مع الفريق.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 7 مباريات، وخسر فى 5 مباريات، أحرز فى إجمالى مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.