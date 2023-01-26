شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا جاهز للمشاركة مع الأهلي أمام أوكلاند بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد الجهاز الفني بالنادي الأهلي من جاهزية محمود كهربا لاعب الفريق الأحمر للمشاركة في مباراة فريقه القادمة ضد أوكلاند سيتي النيوزيلندي، في افتتاح مشواره ببطولة كأس العالم للأندية، والتي تحتضنها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير المقبل، لاسيما وأن اللاعب غاب عن المشاركة في مباراة فريقه الأخيرة ضد البنك الأهلي بالدوري.

وفسّر الجهاز الفني للأهلي غياب كهربا عن مباراة البنك الأهلي للحفاظ عليه بعد مشاركته أساسيا في مباراتين متتاليتين ضد سموحة والزمالك، رغم غيابه فترة طويلة عن المشاركة في المباريات قاربت على 8 أشهر، وفضل الجهاز الفني إراحته خشية من تعرضه للإصابة، خاصة أنه اشتكى من إجهاد عضلي قبل استبداله في مباراة الزمالك.

وحضر محمود كهربا لجلسة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عقدت أمس، الأربعاء، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، وخلال جلسة التحقيق نفى كهربا الاتهامات الموجهة له من قبل نادي الزمالك في الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، وقال إنه لم يوجه أي إساءة لنادي الزمالك ولم يتوجه لجماهير الزمالك من الأساس.

وقال كهربا إنه احتفل عقب المباراة مع جماهير الأهلي فقط ولم يوجه أى إساءة للزمالك، لافتا إلى أن هتافه في الفيديو يقصد به الاحتفال بالهدف الذي سجله في الزمالك بطريقة صحيحة.