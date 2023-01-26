شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شريف لاعب الجولة 15 في الدوري المصري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز محمد شريف، مهاجم النادي الاهلي، بجائزة لاعب الجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري المصري، بعدما قاد فريقه للفوز في مباراة البنك الأهلي وتحقيق ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق بالدوري، ابتعد بهما بصدارة جدول الترتيب.

ونافس شريف في التصويت كل من بوبو لاعب فيوتشر ومحمود علاء مدافع الاتحاد السكندري ورمضان صبحي لاعب بيراميدز ، وتفوق شريف بنسبة 96 % ويليه محمود علاء بنسبة 2 % ثم رمضان صبحي بـ 1 % ويليه بوبو بـ 0 % من إجمالي 92.836 صوتا.





في وقت سابق، استعرض الحساب الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، فيديو عبر تويتر لمهاجم الأهلي محمد شريف، ومهاجم الهلال السعودي أوديون إيجالو، وذلك قبل انطلاق كأس العالم للأندية الذي يشارك فيها الأهلي والهلال السعودي.

وعلق حساب الفيفا: هدفان من الطراز الرفيع للأهلي والهلال في كأس العالم للأندية FIFA...من سيُسجل أكثر يا ترى؟.

وتعد مباراة الأهلي ضد البنك الأهلي هي المواجهة الرسمية الأخيرة قبل السفر إلى المغرب لخوض منافسات بطولة كأس العالم للأندية، والتي يستهلها الفريق الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدور التمهيدي لمونديال الأندية.