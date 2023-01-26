شكرا لقرائتكم خبر عن 5 لاعبين من الشباب ضمن معسكر المصرى استعدادًا لفاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر الجهاز الفنى للفريق الأول للكرة بالنادى المصرى بقيادة حسام حسن، ضم أحمد ياسر حارس مرمى فريق الشباب بالمصرى " 2001" لقائمة معسكر الفريق الأول المقام حاليا بالقاهرة استعدادًا لمباراة فاركو المقرر لها السبت ، ليرتفع عدد لاعبى فريق الشباب المنضمين حاليا لتدريبات الفريق الأول لخمسة لاعبين وهم محمد فوزى جاد وأحمد شداد وعمرو المرسى ولؤى فهمي.

واتفق مجلس إدارة النادى المصرى مع ثنائى الفريق، عمرو مرعى وعمرو طارق، على الرحيل عن النادى خلال الميركاتو الشتوى الجارى وفسخ عقديهما بالتراضي.

وكان عمرو طارق قد طلب من إدارة المصرى فسخ التعاقد لأسباب أسرية تستدعى سفره خارج البلاد، فيما يأتى طلب مرعى بعد خروجه المستمر من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

ويحتل النادى المصرى المركز الثامن فى جدول مسابقة الدورى برصيد 20 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل فى 8 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصرى 14 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا آخر.

وأتم مسئولو النادى المصرى اتفاقهم مع ثنائى فريق بروكسى المدافع أحمد عماد، وحسام جريشة، وتم الاتفاق على كافة التفاصيل، وإنهاء الإجراءات بمساعدة محمد شوقى المدير الرياضى بفريق بروكسى لينضما إلى صفوف الفريق البورسعيدى، فى الميركاتو الشتوى الجاري.

ووافق مجلس المصرى على انتقال محمد دبش مدافع الفريق البورسعيدى إلى الاسماعيلى على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجارى وذلك بعد موافقة الجهاز الفنى، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة لاتمام انتقال اللاعب.