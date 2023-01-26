شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يخسر إيفونا للإصابة فى مواجهة الطلائع بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشلت محاولات الجهاز الطبي لفريق أسوان في تجهيز الجابوني ماليك إيفونا لمباراة الطلائع المقرر لها غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري ليتأكد غياب اللاعب عن المباراة.

وأختتم فريق الكرة الأول بنادى أسوان الرياضى تدريباته بإستاد أسوان اليوم استعداداً للقاء طلائع الجيش بالجولة السادسة عشر عصر الجمعة تحت قيادة مديره الفنى أيمن الرمادى.

وطالب الرمادي من اللاعبين ضرورة بذل الجهد اللازم للعودة لطريق الإنتصارات وتحقيق ختام قوى لمسيرة الفريق بالدور الأول تعزز مكانته بجدول المسابقة.

وأكد المدير الفنى للاعبين عدم منح الفرصة للمنافس للدخول فى أجواء المباراة وضرورة الإستفادة بعاملى الأرض والجمهور والحرص على ترجمة الفرص المتاحة إلى أهداف مع ضرورة التوازن والإلتزام الدفاعى نظرا لخبرة بعض العناصر التى يضمها فريق طلائع الجيش.

وأدى حراس المرمى تدريبات جادة تحت قيادة إسلام يوسف مدرب حراس المرمى، ووضح إرتفاع الروح المعنوية للاعبين ورغبتهم تعويض النقاط التى فقدوها فى المباريات السابقة.

أسوان يحتل المركز التاسع برصيد 18 نقطة ويختتم مباريات الدور الأول بلقاء الداخلية خارج ملعبه بالقاهرة.