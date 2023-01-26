شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو يخطر غزل المحلة بتحويل الشرط الجزائى عقب تولى القيادة الفنية لفريق البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحدث اليوناني بابا فاسيليو المدير الفني الجديد لفريق البنك الاهلى مع مسئولي غزل المحلة و تم الاتفاق على تحويل الشرط الجزائى خلال الأيام المقبلة .

وكان اليوناني بابا فاسيليو أتفق مع مسئولي غزل المحلة على عدم التدريب في مصر خلال المرحلة المقبلة منذ رحيلة و الاتفاق على دفع مبلغ مالى في حال تدريب أى من الأندية المصرية .

يستعد فريق غزل المحلة بقيادة عبدالباقى جمال لملاقة نظيره البنك الاهلى ضمن الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز والمقرر لها يوم الاثنين المقبل الموافق 30 من الشهر الجارى والتى سوف تقام على ستاد القاهرة فى تمام الساعة الخامسة مساء.

وكان حقق فريق غزل المحلة الفوز على الزمالك الجولة الماضية فى الدورى المصرى الممتاز بهدفين مقابل هدف .

ويحتل فريق غزل المحلة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 25 نقطة حيث تمكن من الفوز فى 7 مباريات و تعرض للهزيمة فى 4 مباريات و التعادل فى مثلهم .