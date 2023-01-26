الارشيف / اخبار الرياضه

حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار المهمة، أبرزها موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي، وتعيين طارق العشري مدربا لفاركو.

 

ميكالى يعلن السبت قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبي استعدادا لودية الجابون

حدد البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي،  بعد غد السبت موعدا لإعلان قائمة المنتخب استعدادا للدخول فى معسكر مغلق الاثنين القادم وهو المعسكر الذى يختتم بأداء ودية مع الجابون يوم الجمعة الموافق 3 فبراير القادم.

 

الشباب والرياضة تعلن أسماء اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الموعد المحدد لانتهاء اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من كافة أعمال التسليم والتسلم من مجلس إدارة نادى الإسماعيلي المستقيل

مران الزمالك.. مشاركة فتوح وجمعة وتأهيل المثلوثى استعداداً لـ فيوتشر

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة أحمد فتوح و عبدالله جمعة ظهيري الفريق ،  في الفقرات الفنية والخططية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

 

إيهاب جلال ممنوع من التدريب لنهاية الموسم.. مستند

بات إيهاب جلال المدير الفني السابق لفاركو ممنوع من التدريب في أي نادى خلال الموسم الحالي وحتى نهايته بعد رحيله عن النادى السكندرى تنفيذا للوائح مسابقات الموسم المحلى والتي تمنع عمل المدرب في أكثر من فريق خلال الموسم الواحد.

6 مدربين صامدون أمام موجة التغييرات فى الدورى المصرى حتى الآن

حافظ 6 مدربين على موقعهم في القيادة الفنية لأندية الدورى المصرى حتى الآن، بعدما اجتاحت موجة التغييرات في الفترة الأخيرة وخصوصا في الأسبوع الخامس عشر من المسابقة الذى شهد رحيل 4 مدربين.

 

فاركو يعلن تعيين طارق العشرى مديرا فنيا خلفا لـ إيهاب جلال

تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع طارق العشرى ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لمدة موسم ونصف الموسم.

 

اتحاد الكرة يطالب كلاتنبرج بـ70 ألف دولار قيمة الشرط الجزائى

كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الاتحاد عقب استقالة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.

 

الزمالك يحسم صفقة المهاجم الجديد والإعلان خلال ساعات

حسم مسئولو نادى الزمالك صفقة المهاجم الجديد الذى سينضم لتدعيم الخط الأمامى لهجوم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كل الأمور المالية والتعاقدية.

 

 

 

 

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا