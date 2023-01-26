شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي، وتعيين طارق العشري مدربا لفاركو.

ميكالى يعلن السبت قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبي استعدادا لودية الجابون

حدد البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، بعد غد السبت موعدا لإعلان قائمة المنتخب استعدادا للدخول فى معسكر مغلق الاثنين القادم وهو المعسكر الذى يختتم بأداء ودية مع الجابون يوم الجمعة الموافق 3 فبراير القادم. الشباب والرياضة تعلن أسماء اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن الموعد المحدد لانتهاء اللجنة المشكلة من المختصين من وزارة الشباب والرياضة ومديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية من كافة أعمال التسليم والتسلم من مجلس إدارة نادى الإسماعيلي المستقيل

مران الزمالك.. مشاركة فتوح وجمعة وتأهيل المثلوثى استعداداً لـ فيوتشر

شهدت تدريبات الزمالك اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة أحمد فتوح و عبدالله جمعة ظهيري الفريق ، في الفقرات الفنية والخططية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

إيهاب جلال ممنوع من التدريب لنهاية الموسم.. مستند