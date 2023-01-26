شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 / 1 / 2023 حيث شهدت الساحة العديد من الأخبار الرياضية المهمة، أبرزها موعد إعلان قائمة المنتخب الأولمبي، وتعيين طارق العشري مدربا لفاركو.
ميكالى يعلن السبت قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبي استعدادا لودية الجابون
الشباب والرياضة تعلن أسماء اللجنة المعينة لإدارة الإسماعيلي يوم الأحد المقبل
مران الزمالك.. مشاركة فتوح وجمعة وتأهيل المثلوثى استعداداً لـ فيوتشر
إيهاب جلال ممنوع من التدريب لنهاية الموسم.. مستند
بات إيهاب جلال المدير الفني السابق لفاركو ممنوع من التدريب في أي نادى خلال الموسم الحالي وحتى نهايته بعد رحيله عن النادى السكندرى تنفيذا للوائح مسابقات الموسم المحلى والتي تمنع عمل المدرب في أكثر من فريق خلال الموسم الواحد.
6 مدربين صامدون أمام موجة التغييرات فى الدورى المصرى حتى الآن
حافظ 6 مدربين على موقعهم في القيادة الفنية لأندية الدورى المصرى حتى الآن، بعدما اجتاحت موجة التغييرات في الفترة الأخيرة وخصوصا في الأسبوع الخامس عشر من المسابقة الذى شهد رحيل 4 مدربين.
تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع طارق العشرى ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لمدة موسم ونصف الموسم.
كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الاتحاد عقب استقالة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام.
الزمالك يحسم صفقة المهاجم الجديد والإعلان خلال ساعات
حسم مسئولو نادى الزمالك صفقة المهاجم الجديد الذى سينضم لتدعيم الخط الأمامى لهجوم الفريق الأبيض، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، بعد الاتفاق مع اللاعب وناديه على كل الأمور المالية والتعاقدية.