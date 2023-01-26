شكرا لقرائتكم خبر عن أمين عمر حكما للإسماعيلى مع الداخلية.. والغازى يدير الاتحاد السكندرى والمقاولون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أستقرت لجنة الحكام الرئيسية على أطقم التحكيم التي ستدير مباريات الاسبوع السادس عشر للدورى والتي تبدأ منافساته غدا الجمعة بثلاث مباريات حيث يلتقي أسوان مع نادي طلائع الجيش، بينما يلاقي الإسماعيلي نظيره نادي الداخلية، وآخر مباراة تجمع بين نادي الاتحاد السكندري أمام نادي المقاولون العرب.

يتولى ميدو سلامة ادارة مباراة الطلائع أمام نظيره أسوان، المقرر لها الثالثة إلا ربع عصر اليوم الجمعة على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز...ويتضمن طاقم الحكام كلا من ميدو سلامة حكم ساحة يعاونه وأحمد شاهين وأحمد رشدى مساعدين ، وعلى السعيد حكم رابع ، ومحمد علاء ومحمود عبد السميع var.

ويدير الدولى أمين عمر مباراة الإسماعيلي مع الداخلية، المقرر لها الخامسة مساء على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز...ويتضمن طاقم الحكام كلا من أمين عمر حكم ساحة يعاونه يوسف البساطى وشهاب راشد مساعدين ، وصبرى ابراهيم حكم رابع ، وسيد شعبان وأحمد صلاح var.

وأستقرت اللجنة على الحكم محمد الغازى حكم الدرجة الأولى بدمياط لادارة مباراة المقاولون العرب مع الاتحاد السكندري في السابعة مساء اليوم ، التي تقام على ستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر....ويتضمن طاقم الحكام كلا من محمد الغازى حكم ساحة يعاونه هشام طلب ووائل عاطف مساعدين ، وجلال أحمد حكم رابع ، وحسام عزب وهشام الدسوقى var.