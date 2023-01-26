الامارات | الشارقة وشباب الأهلي.. «قمة الغيابات»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحل شباب الأهلي ضيفاً ثقيلاً على الشارقة الساعة الثامنة مساء اليوم على استاد الشارقة ضمن الجولة 14 لدوري أدنوك للمحترفين في كرة القدم في واحدة من أهم مباريات الموسم، إذ قد ترسم ملامح مسار لقب الدوري، خصوصاً أنها بين شباب الأهلي (بطل الشتاء) المتصدر بـ28 نقطة، ووصيفه الشارقة بـ27 نقطة. ويخشى شباب الأهلي تكرار سيناريو تفوق الشارقة عليه، بعد أن فاز ذهاباً بهدفين نظيفين، وكذلك استمرار تفوق مدربه السابق، الروماني كوزمين المدير الفني للشارقة الذي يتفوق عليه في المواجهات أمامه، إذ فاز عليه في آخر مواجهتين بالدوري (2-0 ذهاب الموسم الجاري، و1-0 إياب الموسم الماضي)، بينما فاز شباب الأهلي في ذهاب الموسم الماضي 4-3.

ويعاني الفريقان غيابات مؤثرة، إذ يفتقد الشارقة حارسه الأساسي عادل الحوسني بعد طرده في لقاء النصر، ويغيب عن شباب الأهلي عناصر مهمة هم كارتابيا وأحمد نور الله وسالمين خميس وجيسوس.

ويراهن الشارقة على أوراقه الرابحة مثل المهاجم الإسباني ألكاسير والبرازيلي كايو، كما أن المباراة تحد خاص بين كوزمين ومدرب شباب الأهلي، البرتغالي جارديم.

في المقابل يعول شباب الأهلي على المعنويات المرتفعة بالصدارة، والفوز المهم على عجمان في الجولة الماضية، كما يراهن على أسلحته الهجومية القوية مثل البرازيلي دا سيلفا ويوري سيزار وحارب عبدالله ويحيى الغساني.