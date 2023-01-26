شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يعلن التعاقد مع معين الشعبانى ..رسميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت إدارة نادي سيراميكا التعاقد مع معين الشعباني مديرًا فنيًا للفريق الأول لكرة القدم ، خلفًا لـ أحمد سامي.

ويبدأ معين الشعباني مهمته في قيادة نادي سيراميكا، خلال لقاء نادي بيراميدز في الجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز.

ويملك معين الشعباني سجلًا تدريبيًا حافلًا، إذ سبق له قيادة نادي الترجي التونسي، وحقق معه لقب دوري أبطال إفريقيا مرتين، بخلاف الفوز بالدوري التونسي ٥ مرات، وكأس السوبر التونسي مرتين ، كما خاض المدرب التونسي الشهير تجربة قصيرة مع النادي المصري البورسعيدي الموسم الماضي.

وقررت إدارة نادي سيراميكا توجيه الشكر إلى أحمد سامي مُكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق ، وأكدت أنها اتفقت مع أحمد سامي على فسخ العقد بالتراضي، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.