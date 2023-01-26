شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد فراعنة اليد لحصد خامس بطولة العالم و تحسين مركز أبناء المحروسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر لرجال كرة اليد لخوض منافسات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن ببطولة العالم المقامة ببولندا و السويد بداية من مواجهة ألمانيا غدا الجمعة فى أول لقاءات تحديد المراكز بعد الخسارة من صاحب الأرض بنتيجة 26/22 أمس فى دور ربع النهائى .

و يرصد الخليج 365 كيفية إستعداد منتخب اليد لحصد المركز الخامس و تحسين مركز الفراعنة فى النسخة ال28 الحالية بالتقرير التالى :

غلق صفحة الخسارة بربع نهائى بطولة العالم

طالب المدير الفنى الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا من اللاعبين ضرورة غلق صفحة الحزن على الخسارة بدور ربع النهائى من أجل إستعادة الثقة لتحسن مركز الفراعنة بعد احتلال المركز السابع فى النسخة الماضية التى أقيمت فى مصر 2021 .

تعليمات خاصة للحراس

كما يحرص باروندو على إلقاء تعليمات خاصة للحراس الثلاث سواء كربم هنداوى و محمد على وعبد الرحمن حميد من أجل الثبات فى اللقاءات المقبلة لتحديد المراكز .

إستعادة روح الدور الأول بهذه النسخة

فيما طالب باروندو اللاعبين بصورة إستعادة روح الفوز التى حققها الفراعنة من خلالها الفوز فى 5 لقاءات متتالية بالدور الأول على كرواتيا و المغرب و أمريكا و من بعدها على بلجيكا و البحرين بالدور الرئيسى قبل الخسارة من الدنمارك و السويد .