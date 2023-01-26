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المدرب الأجنبى "الدوار".. 14 مديرا فننيا يحملون شعار "تجربة واحدة لا تكفى" بالدورى

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القاهرة - سامية سيد - ظاهرة جديدة طفت على سطح الكرة المصرية خلال السنوات الأخيرة، وهي تنقل المدربين الأجانب بين فرق ، حيث لم يكتفوا بخوض تجربة وحيدة داخل الايجبشن ليج، وفضلوا خوض أكثر من تجربة داخل الدوري المصريين، ويصبحون متمرسين في العمل بالملاعب المصرية كحال المدربين المحليين، الذين يحتكرون سوق التدريب في المسابقة المحلية وأصبحوا من الأسماء المتداولة للعمل مع عدة فرق بالدوري الممتاز.

وأعاد القبرصي نيكوديموس بابا فاسيليو المدير الفني الجديد لفريق البنك الأهلي إلى الأذهان ظاهرة تنقل المدربين الأجانب لتدريب أكثر من فريق مصري خلال السنوات الأخيرة، لأنها ليست تجربة واحدة بل استمر في العمل بالدوري المصري سواء بشكل متواصل أو متقطع، حيث يوجد عدة أسماء من المدربين الأجانب الذين خاضوا أكثر من تجربة مع الكرة المصرية ومثلوا أكثر من فريق:

 

بابا فاسيليو

بدأ بابا فاسيليو مشواره التدريبي في مصر مع فريق وادي دجلة وأظهر بصمة طيبة قبل أن يعود للعمل في مصر من خلال قيادة غزل المحلة مطلع الموسم الحالي، ولكن رحل عنها لظروف خاصة، ليتم تعيينه مديرا فنيا للبنك الأهلي أمس الأربعاء.

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تاكيس جونياس

اليوناني تاكيس جونياس بدأ مسيرته التدريبية في مصر مع وادي دجلة ثم بيراميدز قبل أن يرحل عن الفريق السماوي ويعود إليه في ولاية ثانية، ولكنه رحل خلال الموسم الحالي بعد هزيمة فريقه من الأهلي بثلاثية.

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جيامي باتشيكو

البرتغالي باتشيكو خاض ثلاث تجارب تدريبية في مصر مع الزمالك على فترتين وحاليا يقود بيراميدز في أول تجربة بعيدا عن القلعة البيضاء.

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باتريس كارتيرون

خاض كارتيرون 4 تجارب تدريبية في مصر بدءا من وادي دجلة ثم الأهلي وبعدها رحل عنه وعاد إلى الايجبشن ليج من بوابة الزمالك، قبل أن يرحل عنه إلى ويعود إلى القلعة البيضاء لقيادته في ولايته الثانية.

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خوان جاريدو

الإسباني جاريدو أصبح من المدربين الأجنب المألوفين على العمل في مصر، حيث خاض تجربتين مع الكرة المصرية، الأولى مع الأهلي ورحل عنه، وعاد إلى الايجبشن ليج مرة ثانية من بوابة الإسماعيلي قبل أن تتم إقالته بسبب سوء النتائج.

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جورفان فييرا

عمل البرازيلي فييرا مع عدة أندية في مصر بدءا من الزمالك ثم الإسماعيلي وسموحة وإنبي، بينما عمل مع الزمالك في ولايتين، وبات من المدربين المتمرسين بالكرة المصرية.

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سباستيان ديسابر

الفرنسي ديسابر خاض تجربتين في الدوري المصري الأولى كانت مع الإسماعيلي والثانية جاءت مع بيراميدز، وكان هناك مفاوضات من جانب إدارة الإسماعيلي لقيادة الدراويش من جديد ولكن المفاوضات لم تكلل بالنجاح.

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معين الشعباني

التونسي معين الشعباني من الأسماء التي أصبح اسمها معتاد لجماهير الكرة المصرية، بعدما عمل مع المصري البورسعيدي من قبل، وكان قريبا من تدريب سموحة لولا الخلاف بين فرج عامر رئيس النادي وأعضاء مجلس الإدارة، ولكن بات قريبا من تدريب سيراميكا في الموسم الجديد.

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هذه الأسماء ليست الوحيدة التي خاضت أكثر من تجربة في الدوري المصري ولكن سبقهم عدة مدربين مثل الألماني راينر تسوبيل مع الأهلي والجونة، والألماني ثيو بوكير مع الزمالك والإسماعيلي وكارلوس كابرال مع الزمالك في ولايتين ونيلو فينجادا مع الزمالك واتحاد الكرة والفرنسي دينيس لافاني مع الاتحاد السكندري وسموحة، والإسباني خوان ماكيدا مع الاتحاد السكندري في ولايتين والمصري في ولاية واحدة.

 

 

 

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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