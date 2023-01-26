شكرا لقرائتكم خبر عن بدء تسجيل اللاعبين والميزان لبطولة البريمييرليج للكاراتيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ صباح اليوم الخميس بالفندق الرسمى تسجيل اللاعبين واجراء الموازين لبطولة الدورى العالمى للكاراتيه ”البريمييرليج“ المقرر إقامتها خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجارى بالصالة المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

ويتواجد رئيس الاتحاد المصرى للكاراتيه محمد الدهراوى فى مقر التسجيل والميزان لمتابعة كافة التفاصيل من أجل التأكد من اخراج البطولة على أعلى مستوى من التنظيم فى وجود وفد الاتحاد الدولى للعبة الذى بدوره يتابع كافة الاجراءات.

ويشمل برنامج اليوم العديد من الاجتماعات الهامة، بدأ اليوم بالتسجيل والميزان خلال الفترة من ال 10 صباحًا حتى الرابعة، ثم يقام اجتماع المدربين الساعة الخامسة مساءً، ثم يقام فى تمام الساعة السابعة مساءً الاجتماع الفنى وقرعة البطولة، يليه فى الثامنة مساءً اجتماع الحكام.

وأقيمت أمس دورة تطوير للحكام والمدربين لشرح تعديلات القانون الدولى للكاراتيه على هامش إقامة بطولة البريميرليج بالمركز الأولمبى بالمعادى وحاضر فيها منصور السلطان عضو لجنة الحكام بالاتحاد الدولى ورئيس لجنة الحكام بالاتحاد الأسيوى للكاراتيه، بحضور طارق رجائى رئيس اللجنه العليا للحكام، وهيثم فاروق سكرتير اللجنة العليا للحكام، دكتور عماد السرسى مقرر لجنة المسابقات بالاتحاد، ومحمد رمضان رئيس لجنة ذوى الاحتياجات الخاصة بالاتحاد.

وأقيم سمينار شرح تعديلات القانون الدولى بحضور محمد الدهراوى رئيس الاتحاد المصرى، وعضو المكتب التنفيذى للاتحاد الدولى، والمهندس محمد الحسينى عضو مجلس إدارة الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية الدولية، وأمين الزعبلاوى عضو مجلس إدارة الاتحاد ونائب رئيس شمال افريقيا، وخالد عبد الستار المدير التنفيذى للاتحاد، والشيهان عاطف اباظة اسطورة وخبير الكاراتيه المصري.

وتقام الدورة الدولية للكاتا الشوتوريو خلال الفترة من 30 يناير حتى الأول من فبراير فى المركز الأولمبى بالمعادى ويحاضر فيها فرانسيسكو سالازار مدرب المنتخب الأسباني.

وتشهد بريمييرليج القاهرة مشاركة واسعة حيث قام بالتسجيل فى البطولة 431 لاعبًا ولاعبة يمثلون 61 دولة.