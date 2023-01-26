شكرا لقرائتكم خبر عن العجيزى يعتذر عن عدم الاستمرار مع سموحة ويترقب الانضمام لجهاز معين الشعبانى فى سيراميكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعتذر هانى العجيزى عن عدم التواجد في الجهاز الفني الجديد لسموحة بقيادة أحمد سامي، حيث تلقى عرضاً بالتواجد مع معين الشعباني في سيراميكا حال إتمام التعاقد بين الطرفين.

وقدم العجيزي اعتذاره لمجلس الإدارة برئاسة فرج عامر عن عدم الاستمرار مع سموحة، رغبة في خوض تجربة جديدة، حيث عمل في الفترة الأخير في الجهاز الفني الذي قاده طارق العشري.

وبدأ فريق سموحة تحت قيادة مديره الفنى الجديد أحمد سامى، اليوم الخميس، أول تدريباته مع الفريق السكندرى استعدادا لمواجهة فريق إنبى فى إطار منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدورى، والمقرر لها الأحد المقبل.

ويخوض سموحة فى السابعة مساء اليوم أولى تدريباته الاستعدادية لمواجهة إنبى فى بطولة الدورى، ومن المنتظر أن يجتمع أحمد سامى باللاعبين قبل بدء التدريب لشرح طريقة تدريبه والخطة التى سوف يسير عليها الفريق فى المرحلة المقبلة.

ونجح مجلس إدارة نادى سموحة فى التعاقد مع أحمد سامى لقيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له بعد عقد جلسة لإنهاء كافة الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.