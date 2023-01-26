شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك لحين الانتهاء من تعديلات قانون الرياضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن تأجيل الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك، وذلك إلى حين الانتهاء من التعديلات الخاصة بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 وصدورها بشكل نهائي من خلال الجهات التشريعية المصرية.

وتؤكد الوزارة حرصها الكامل على استقرار المنظومة الرياضية في كافة الهيئات والأندية الرياضية وخاصة الجماهيرية منها، أخذا بعين الاعتبار ضرورة تحقيق التوافق الكامل بين لوائح الأنظمة الأساسية وأية تعديلات تجري عليها من خلال سلطة الجمعيات العمومية وبين أحكام ونصوص قانون الرياضة المصري.

وفيما أن الجمعية العمومية غير العادية لنادى الزمالك تتضمن ضمن جدول أعمالها بعض التعديلات الخاصة بلائحة النظام الأساسي للنادى وهو الأمر الذى ربما يعتريه تعارض مع التعديلات الجارية بالقانون والتي من المتوقع ان تصدر قريبا عن مجلس النواب المصرى .

فإن وزارة الشباب والرياضة قررت تأجيل انعقاد الجمعية العمومية غير العادية للنادى إلى حين الانتهاء من صدور قانون الرياضة بتعديلاته النهائية.