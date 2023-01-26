الامارات | حطّم شاشة "الفار".. عقوبة صارمة على مهاجم أوروغواي كافاني

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت صحيفة «موندو ديبورتيفو» بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم عاقب المهاجم الأوروغوياني إدينسون كافاني مهاجم فريق فالنسيا الإسباني بالإيقاف 20 مباراة بسبب تصرفه الخارج عن النص خلال مباراة منتخب بلاده ضد غانا في نهائيات كأس العالم «قطر 2022».

وكان كافاني قد حطّم شاشة الفيديو بعدما ألقاها على الأرض أثناء خروجه من الملعب تعبيراً عن غضبه من قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء لمنتخب بلاده الذي غادر المونديال من الدور الأول ليتأهل منتخبي البرتغال وكوريا الجنوبية.