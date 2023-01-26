موعد مباراة مصر وألمانيا في تحديد مراكز بطولة العالم لليد.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يخوض منتخب مصر لرجال كرة اليد أول مواجهات تحديد المراكز من الخامس إلى الثامن، أمام ألمانيا، في تمام الرابعة والنصف عصر غد الجمعة بتوقيت القاهرة، فى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد.

وخسر منتخب مصر لرجال كرة اليد أمام نظيره السويدى فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثانى المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

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تذاع المباراة على قناة أون تايم سبورتس.