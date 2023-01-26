شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يختتم استعداداته لمواجهة الطلائع بالدورى غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختمم فريق أسوان تدريباته اليوم الخميس على استاد أسوان، استعدادا لمواجهة الطلائع غدا الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة عشر من الدوري.

وحرص أيمن الرمادي المدير الفني للفريق الجنوبي على تصحيح أخطاء المباريات السابقة، مطالبا اللاعبين بالعودة لسكة الانتصارات التي توقفت منذ الفوز على الزمالك في الجولة الحادية عشر.

وأشار رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى إلى إستمرار عمل لجنة الكرة لإتمام التعاقدات الشتوية لدعم الفريق طبقا لرؤية المدير الفنى وتحقيق طموحات جماهير أسوان.

وأوضح رئيس النادي الجنوبي أن الهدف إستمرار تقديم العروض القوية لتحقيق نتائج إيجابيا تدعم موقف ومكانة نادى أسوان بجدول مسابقة الدورى الممتاز.

كما أعلن المستشار الشافعى صالح، أن أسوان أنهى أزمة قيد اللاعبين الجدد بعد التواصل مع المسئولين عن اتحاد الكرة.

وأكد صالح قيام النادى بسداد مبلغ 300 ألف جنيه بما يمثل 10% من قيمة مديونية النادى لدى إتحاد الكرة والتى تبلغ ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان أنه تم فتح القيد لنادى أسوان لتوثيق عقود اللاعبين الجدد ودفع رسوم التوثيق المستحقة.