شكرا لقرائتكم خبر عن إبراهيما نداى ينتظم فى مران الزمالك بعد تعافيه من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتظم السنغالي إبراهيما نداي جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، في التدريبات الجماعية التي أقيمت اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي بصورة طبيعية، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري.

يأتي ذلك عقب انتهاء اللاعب من أداء البرنامج التدريبي الخاص الذي وضع له خلال الفترة الماضية بعد تعافية من الإصابة التي كان يعاني منها في العضلة الخلفية،و شارك نداي في الفقرة الخططية بجانب التقسيمة الفنية بشكل كامل مع زملائه استعدادا للفترة المقبلة.

شهدت تدريبات الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مشاركة حسام أشرف المهاجم الشاب مواليد 2001 ،وفقا لقرار الجهاز الفني للاستعانة بخدمات اللاعب في الفترة المقبلة،وشارك حسام أشرف في جميع فقرات المران استعدادا للقاء فيوتشر المقبل في مسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.