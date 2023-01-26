شكرا لقرائتكم خبر عن مؤمن زكريا يظهر فى جلسة تقديم الجهاز الفنى الجديد لسموحة .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ظهر مؤمن زكريا نجم الأهلي والزمالك الأسبق في الظهور الأول له بالجهاز الفني لفريق سموحة ، حيث حضر زكريا رفقة الجهاز الفني الجديد للفريق السكندري بقيادة أحمد سامي.

وحرص فرج عامر رئيس نادي سموحة على الترحيب بالجهاز الفني الجديد بقيادة أحمد سامي وكذلك مؤمن زكريا.

وتعاقد مجلس إدارة نادى سموحة مع أحمد سامى لقيادة الفريق الكروى الأول خلال الفترة المقبلة، خلفاً لطارق العشرى، الذى تم توجيه الشكر له مؤخراً بعد عقد جلسة لإنهاء كل الأمور المالية والحصول على الشرط الجزائى.



مؤمن زكريا في الجهاز الفني لسموحة



مؤمن زكريا يظهر في جهاز سموحة (1)



مؤمن زكريا يظهر في جهاز سموحة (2)



مؤمن زكريا يظهر في جهاز سموحة (3)



الجهاز الفني الجديد لسموحة (1)



الجهاز الفني الجديد لسموحة (2)



الجهاز الفني الجديد لسموحة (3)



الجهاز المعاون لأحمد سامي في سموحة



غرفة ملابس سموحة



فرج عامر يصافح طارق العشري



لاعبو فريق سموحة

واختار أحمد سامى جهازه المعاون له فى سموحة، والذى يعمل معه دائما، إلا أن أحمد ناجى قدم اعتذارا عن عدم التواجد في هذه الفترة متمنيا له التوفيق في هذه المرحلة.

ويتكون جهاز أحمد سامى المدير الفنى فى سموحة من هانى العجيزى وصلاح أمين وأحمد حسن مكى مساعدين، عبد البارى المليجى مدير إدارى، عمرو إسماعيل مدير شئون لاعبين، عادل محجوب إدارى، محمد عبد الجواد طبيب، مفيد خليل أخصائى علاج طبيعى، أبو الحسن مدير مالى، على أن يتم تصعيد مدرب حراس من قطاع الناشئين لحين التعاقد مع مدرب حراس مرمى في القريب، بالإضافة إلى مؤمن زكريا الذى سيكون له منصب إدارى حسب تصريحات فرج عامر.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة إنبى الأحد المقبل فى إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتى ستكون الأولى لأحمد سامى مع الفريق.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز فى ثلاث مباريات وتعادل فى 7 مباريات، وخسر فى 5 مباريات، أحرز فى إجمالى مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

وسقط فريق سموحة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.