شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يستعين بالوديات لاستكشاف أوكلاند قبل مونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعان الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بالمباريات الودية التى خاضها فريق أوكلاند سيتي النيوزيلندي مؤخراً من أجل متابعته جيداً قبل المباراة التي ستجمعهما في الأول من فبراير المقبل بكاس العالم للأندية.

وخاض أوكلاند سيتي عدة مباريات ودية استعداداً لكأس العالم للأندية، وكانت آخر هذه الوديات مباراة قوية أمام فريق برشلونة "ب" انتهت بالتعادل بهدف لمثله.

وحرص كولر على تجهيز الكثير من المباريات الودية التى خاضها فريق أوكلاند سيتي من أجل دراسته جيداً لأن الموسم لم يبدأ بعد في نيوزيلندا لذا يرغب الجهاز الفني للأهلي في إستكشاف المنافس جيداً قبل مباراة الأول من فبراير المقبل بمونديال الأندية في المغرب.

على صعيد متصل ، قال ألبرت رييرا المدير الفني لنادي أوكلاند سيتي أن ودية برشلونة "ب" كانت أفضل اختبار للفريق قبل التوجه إلى المغرب لمواجهة الأهلي في كأس العالم للأندية.

وقال رييرا في تصريحات صحفية : "لعبنا مباراة جيدة أمام فريق جيد وهو برشلونة (ب)" ، موضحاًَ : "كان أفضل اختبار بالنسبة لنا قبل السفر إلى المغرب وكان أداؤنا جيدًا للغاية وإيجابيًا للغاية واستحواذنا على الكرة في فترات كبيرة".