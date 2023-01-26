شكرا لقرائتكم خبر عن بابا فاسيليو: رفضت عروضا كثيرة من أجل البنك الأهلي وعلينا تخطي الصعوبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران اليوم الخميس طالبهم فيها بالتركيز في المرحلة المقبلة للعودة مجددا إلى سكة الانتصارات.وقال فاسيليو للاعبين إن هناك مسئولية كبيرة على الجميع لتخطي المرحلة الصعبة المقبلة حتى يستعيد البنك مكانته التي تليق به في جدول ترتيب الدوري.

وواصل المدير الفني الجديد: "كانت هناك عروض تدريبية كثيرة من أندية متميزة ولكنني فضلت فريق البنك الأهلي الذي يمتلك لاعبين على مستوى عالي".

وأتم المدرب القبرصي تصريحاته: "لدي ثقة كبيرة فيكم في الوصول لمكانة كبيرة تليق بكم وبناديكم، التنظيم والتحضير عامل رئيسي لتحقيق الانتصارات، وعلى الجميع وضع مصلحة النادي في المقام الأول".

وأكد اللواء أشرف نصار رئيس نادى البنك الأهلى، أن التعاقد مع القبرصى بابا فاسيليو لتدريب الفريق، جاء من أجل تعديل مسار الفريق فى الدورى المصرى الممتاز، حيث تم الاتفاق مع بابا فاسيليو على تولى قيادة الفريق، بهدف الدخول فى منتصف جدول الدورى.

قال أشرف نصار خلال تصريحات إذاعية: "الدورى المصرى صعب للغاية، ولا يمكن التنبؤ بأى نتيجة مباراة، خاصةً أن النقاط متقاربة، ونتواجد فى مؤخرة الترتيب".