الأندية الإنجليزية أنفقت 1.78 مليار جنيه إسترليني على تنقل اللاعبين دوليا في 2022

المنامة - ياسر ابراهيم - أنفقت الأندية الإنجليزية 1.78 مليار جنيه إسترليني - أي أكثر من ثلاثة أضعاف ما أنفقته أي دولة أخرى - على الانتقالات الدولية للاعبين الرجال في عام 2022، بحسب بيانات الفيفا.



واحتلت الأندية الإيطالية المرتبة الثانية في قائمة أعلى النفقات، إذ أنفقت ما مجموعه 543 مليون جنيه إسترليني.



وشكلت أغلى 10 انتقالات تكلفة نسبة تبلغ 12.5 في المئة من إجمالي 5.24 مليار جنيه استرليني أنفقت على رسوم التحويل هذه.



وانتقل ستة من هؤلاء اللاعبين إلى الأندية الإنجليزية، بينما كان انتقال أوريلين تشواميني من موناكو إلى ريال مدريد هو الأغلى تكلفة.



وأفادت تقارير بأن لاعب خط الوسط الفرنسي انتقل إلى النادي الإسباني في صفقة تبلغ قيمتها حوالي 80 مليون يورو (أي 68.3 مليون جنيه إسترليني)، بالإضافة إلى حوالي 20 مليون يورو (أي 17 مليون جنيه إسترليني) على هيئة إضافات.



وأتم نادي مانشستر يونايتد انتقال الجناح أنطوني من أياكس (مقابل 82 مليون جنيه إسترليني)، ولاعب الوسط كازيميرو في صفقتين تبلغان (70 مليون جنيه إسترليني - 60 مليون جنيه إسترليني، إضافة إلى 10 مليون إضافات) من ريال مدريد، وجاءتا في المركز الثالث والرابع في القائمة على التوالي.



واحتل برشلونة المركز الثاني في قائمة أكبر الأندية الأوروبية إنفاقا، بينما كانت الأندية الخمسة الأولى من بين أفضل سبعة، هي أندية في الدوري الإنجليزي الممتاز.



وحل ليفربول في المركز الثالث، ونيوكاسل يونايتد في المركز الخامس، ووست هام في المركز السابع، وولفرهامبتون واندرارز في المركز السابع، ومانشستر سيتي في المركز التاسع.



وكان اتفاق ليفربول مع المهاجم داروين نونيز من بنفيكا مقابل 64 مليون جنيه إسترليني مبدئيا، وقد يرتفع المبلغ إلى 85 مليون جنيه إسترليني مع الإضافات، في ثاني أغلى صفقة، بينما كان انتقال المهاجم إيرلينغ هالاند بقيمة 51.2 مليون جنيه إسترليني هو السابع.



وحقق شاختار دونيتسك الأوكراني أكبر عدد من الإنجازات، إذ رحل 51 لاعبا بعد الغزو الروسي لبلادهم.



وأنفق مبلغ 2.7 مليون جنيه إسترليني، بزيادة قدرها 62 في المئة عن العام السابق، على الانتقالات الدولية في لعبة السيدات.



وكان انتقال كيرا والش، لاعبة خط وسط إنجلترا، إلى برشلونة من مانشستر سيتي، مقابل رسوم تبلغ حوالي 400 ألف جنيه إسترليني، في أغلى صفقة في لعبة السيدات.



وقالت الفيفا فيما يتعلق بكرة القدم للهواة، إن ما يقرب من 50 ألف لاعب غير محترف انضموا إلى أندية في دول أخرى العام الماضي.



وفي أوكرانيا انتقل أكبر عدد من اللاعبين، بإجمالي 5910 انتقالات، بسبب حرب البلاد المستمرة مع روسيا.



أفضل 10 انتقالات للرجال في عام 2022:-



- أوريلين تشواميني (موناكو - ريال مدريد)

- داروين نونيز (بنفيكا - ليفربول)

- أنتوني (أياكس - مانشستر يونايتد)

- كازيميرو (ريال مدريد - مانشستر يونايتد)

- ماتيس دي ليخت (يوفنتوس - بايرن ميونخ)

- فران توريس (مانشستر سيتي - برشلونة)

- إيرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند - مانشستر سيتي)

- الكسندر إيزاك (ريال سوسيداد - نيوكاسل يونايتد)

- لويس دياز (بورتو - ليفربول)

- رافينيا (ليدز يونايتد - برشلونة)



(بي بي سي)