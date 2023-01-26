ريال مدريد اعتبر ذلك "مثير للاشمئزاز".. رابطة الدوري الإسباني تتحرّك دفاعاً عن فينيسيوس

أصدرت رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم اليوم الخميس بياناً أدانت فيه أعمال الكراهية والعبارات المسيئة التي استخدمتها بعض من جماهير أتليتيكو مدريد ضد لاعب ريال مدريد، البرازيلي فينيسوس جونيور.



وطالبت رابطة الدوري بفتح تحقيق في الحادثة وتشديد العقوبات على المسيئين.



وكتب موقع "لا ليغا" على تويتر: "ندين التصرفات البغيضة ضد فينيسيوس. التعصب والعنف لا يتناسبان مع كرة القدم".



كما قدّم الاتحاد الإسباني لكرة القدم دعمه لفينيسيوس، واصفًا الحادثة بأنها تهديد مباشر للمهاجم "محمّل بالكراهية".



وعُلقت دمية ترتدي قميص فينيسيوس في أسفل جسر بالقرب من ملعب تدريبات ريال مدريد، قبيل مواجهة جاره أتليتيكو في ربع نهائي كأس إسبانيا الخميس على ملعب سانتياغو برنابيو.



وكُتب على لافتة معلقة على الجسر القريب من فالديبيباس ليلة الأربعاء "مدريد تكره ريال".



ووصفت وسائل إعلام إسبانيا دمية فينيسيوس المعلقة بأنها "هجوم عنصري" و"تهديد خطير" ضد المهاجم البرازيلي.



وقال أتليتيكو في بيان "مثل هذه الأفعال بغيضة تمامًا وغير مقبولة ومخزية للمجتمع. إن إدانتنا لأي عمل يمس كرامة الأشخاص أو المؤسسات هي قاطعة وصريحة".



من جانبه تقدم نادي ريال مدريد لكرة القدم بالشكر لكل لفتات الدعم والمودة التي تلقاها بعد الفعل المؤسف والمثير للاشمئزاز المتمثل في العنصرية وكراهية الأجانب والكراهية ضد لاعبنا فينيسيوس.



وأعرب – في بيان - عن إدانته الحقوق الأساسية للناس وكرامتهم، والتي لا علاقة لها بالقيم التي تمثلها كرة القدم والرياضة.



وقال: "تلك الأفعال، مثل التي يعاني منها لاعبنا الآن، أو تلك التي يمكن أن يعاني منها أي رياضي، لا يمكن أن يكون لها مكان في مجتمع مثل مجتمعنا"، ولفت: "ريال مدريد واثق من انه سيتم محاسبة جميع المسؤولين والمشاركين في تلك الأعمال الدنيئة".





المصدر: يمن شباب نت + وكالات