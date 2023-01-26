رسمياً .. إستقالة لجنة الإنضباط بإتحاد الكرة

الشارقة - اميمة ياسر - أعلنت لجنة الانضباط والقيم، برئاسة المستشار محمد عبده صالح، باتحاد الكرة، مساء اليوم الخميس، تقدمها باعتذار رسمي عن استكمال عملها التطوعي.

ونشرت اللجنة بيانا رسميا جاء على النحو التالي.. (بالرغم مما شهدته البلاد من إنجازات وتقدم في جميع المجالات شهد به القاصي والداعي، إلا أن المنظومة الرياضية لم تواكب هذا التقدم، لذلك قررت اللجنة بكامل أعضائها الاعتذار عن عملها التطوعي بدون مقابل مادي لاتحاد الكرة اعتبار من اليوم ، وتحتفظ اللجنة بكافة الحقوق القانونية تجاه التجاوزات التي صدرت في حقها.

وكانت لجنة الانضباط قد استمعت أمس الأربعاء لنجم الأهلي كهربا في تحقيقات شكوى الزمالك باتهامه التطاول والتجاوز في حق جماهير الأبيض بعد نهاية مباراة القمة يوم السبت الماضي.

وحددت لجنة الانضباط، يوم الأحد المقبل، موعدا لجلسة الاستماع من مرتضى منصور، بعد تقدم مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب بشكوى رسمية ضد تجاوزات رئيس الزمالك في حق مجلس الإدارة ولاعب الفريق كهربا.