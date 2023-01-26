شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر عن اقتصاديات الرياضة المصرية السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تُعقد يوم السبت المقبل جلسة حول اقتصاديات الرياضة المصرية ضمن فعاليات المؤتمر الاقتصادي تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء.

يحضر الجلسة الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، روؤساء الاتحادات الرياضية، وكبري الشركات الرياضية.

وينعقد المؤتمر يوم السبت الموافق 28 يناير 2023، في تمام الساعة الرابعة مساءً.

وفي وقت سابق، اجتمع الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة ،اليوم الخميس، مع أعضاء مجلس إدارة هيئة استاد القاهرة الدولى بحضور اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة؛ لاستعراض أبرز ما يتعلق بملف تطوير منشآت الاستاد، فى ضوء تحويل هيئة الاستاد لهيئة اقتصادية.

شهد الاجتماع الحديث حول الفرص الاستثمارية داخل الاستاد، وتحديد أفضل المناطق للاستثمار على أن تقوم الهيئة الهندسية بدراستها بجانب عرض خطة التطوير داخل الاستاد.

تطرق الاجتماع إلى الموارد المالية التى حققتها هيئة إستاد القاهرة خلال الثلاثة أشهر الماضية جراء استضافة مجموعة من البطولات المختلفة، وعروض ديزنى على الجليد.