شكرا لقرائتكم خبر عن ميكالى يعلن السبت قائمة لاعبى المنتخب الأوليمبي استعدادا لودية الجابون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حدد البرازيلى روجيرو ميكالى المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، بعد غد السبت موعدا لإعلان قائمة المنتخب استعدادا للدخول فى معسكر مغلق الاثنين القادم وهو المعسكر الذى يختتم بأداء ودية مع الجابون يوم الجمعة الموافق 3 فبراير القادم.

جاء ذلك خلال اجتماع ميكالى مع معاونيه : تياجو المدرب العام ووائل رياض المدرب وعصام الحضري مدرب الحراس وليونياردو مدرب الأحمال وبيدرو محلل الاداء ومحمود حرب المدير الإداري.

واجري ميكالى اجتماعه فى مقر مشروع الهدف العملاق بمدينة 6 أكتوبر وأعرب ميكالى عن انبهاره بمشروع الهدف مؤكدا أنه مشروع وطنى كروي عملاق وبه كافة الإيجابيات وتم تصميمه على الطريقة الأوروبية بما يتناسب مع تحديات المرحلة موجها الشكر لمجلس الإدارة برئاسة جمال علام رئيس مجلس الإدارة على مجهوداته ودعمه ومساندته.