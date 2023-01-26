شكرا لقرائتكم خبر عن الاتصالات يطيح بالترسانة من كأس مصر ..وراية يواصل مفاجآته بالفوز على المنصورة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع فريق الترسانة بقيادة خالد عيد كأس مصر بعد الهزيمة من المصرية للاتصالات بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت بينهما على استاد السلام الدولى، في إطار منافسات الدور التمهيدى الثالث من البطولة.

افتتح الترسانة التهديف قبل أن يحول الاتصالات تأخره لفوز بهدفين، ليضرب موعدا مع فريق العبور في إطار مباريات الدور التمهيدى الرابع والأخير المؤهل لدور الـ32 من كأس مصر.

وسقط فريق المنصورة أمام فريق راية أحد أندية الدرجة الثالثة في أكبر مفاجآت هذا الدور، ليواصل فريق راية مفاجآت ويتأهل دور الـ32 بعدما أطاح بكل من بلدية المحلة والمنصورة.

وشهدت مباراة المنصورة وراية تواجد ياسر إبراهيم مدافع النادى الأهلى في المباراة لمؤازرة المنصورة من المدرجات.

وجاءت نتائج مباريات اليوم في كأس مصر كالتالى..

الاتصالات 2 /1 الترسانة

المنصورة 1 / 2 راية

بروكسى 2 /1 سبورتنج كاسل

طلائع الأسطول 1 / 1 أبو قير للأسمدة تأهل طلائع الأسطول بركلات الترجيح.

دكرنس 0 / 0 منية النصر تأهل دكرنس بركلات الترجيح.