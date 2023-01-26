شكرا لقرائتكم خبر عن طارق العشرى يعلن عن جهازه المعاون فى فاركو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق العشري المدير الفني الجديد لفريق فاركو، بعد موافقة إدارة النادي على جهازه المعاون، الذي سيقود الفريق البرتقالي خلفًا لإيهاب جلال.

ويتكون الجهاز الفني الجديد لنادي فاركو من :

عاطف حنفي (مدير الكرة)

طارق العشري (مدير فني)

محمود عطا (مدرب عام)

أحمد خطاب (مدرب)

أحمد طارق العشري (مدرب)

أيمن بسيوني (مدرب حراس مرمى)

عبدالحليم كامل (مخطط أحمال)

عمر عبدالحليم (محلل أداء)

حسن جمعة (مدير شئون لاعبين)

عادل الفلكي (مدير إداري)

محمد تيتو (إداري)

محمد عراقي (مسئول إعلامي)

مجدي وهبي (طبيب)

محمد حمدي – مصطفى الحراق (أخصائي تأهيل)

محمد الجزار – محمد محروس – محمد وليد (مدلك)

ويستعد فاركو لمواجهة النادي المصري الخامسة من مساء بعد غدًا السبت بستاد السويس بالجولة السادسة عشر من عمر مسابقة الدوري الممتاز، الذي يحتل فيها الفريق المركز الثالث عشر برصيد 13 نقطة.