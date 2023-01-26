الامارات | رداً على إهانتها لأمه.. بيكيه ينتقم من شاكيرا بصديقته الجديدة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نشر مدافع برشلونة المعتزل جيرارد بيكيه على حسابه على "إنستغرام" أول صورة تجمعه مع صديقته كلارا (23 سنة) في غمرة أزمة انفصاله عن زوجته السابقة المغنية الكولومبية العالمية شاكيرا.

وكشفت صحيفة "ماركا" الإسبانية عن أجواء مشحونة في عائلتي بيكيه وشاكيرا اللتين لا تفصل بين منزليهما سوى حائط، وسرّبت الصحيفة السبب الحقيقي وراء نشر بيكيه للصورة قائلة أنه انتقم من تصرف شاكيرا تجاه والدته عندما رفضت المغنية الكولومبية إزالة دمية مشعوذة كانت قد وضعتها على شرفتها المطلة على منزل والدي بيكيه، وكذلك بنائها جداراً عازلاً يفصل منزلها عن منزل والديه مما اعتبره بيكيه إهانة لأمه تحديداً.

وأوضحت الصحيفة أن شاكيرا غاضبة من والدة بيكيه التي أسهمت في فشل استمرار زواجها من بيكيه خصوصاً أنها باركت علاقة ابنها مع صديقته الجديدة كلارا.

يذكر ان بيكيه ارتبط مع شاكيرا التي تكبره بـ10 سنوات واستمرت علاقتهما 11 سنة وأنجبا طفلين لكنهما انفصلا العام الماضي لعلاقة بيكيه مع صديقته الجديدة كلارا.



