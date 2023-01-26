الامارات | إبراهيموفيتش يغيّر رأيه في ميسي ويهاجم لاعبي الأرجنتين!

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فاجأ النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الجماهير العالمية بتبديل رأيه حول هوية أعظم لاعب كرة قدم في كل العصور، مشيراً إلى أن اللاعب الأفضل في التاريخ هو الأرجنتيني ليونيل ميسي وليس البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي كان قد اعتبره الأفضل على الإطلاق في تصريح سابق قبل سنوات.

وقال إبراهيموفيتش (41 سنة) في حوار مع شبكة "فرانس انتر": "ميسي يعتبر أفضل لاعب على الإطلاق، كنت متأكدا من أنه سيفوز بها (كأس العالم). أنا مقتنع أيضا بأن (المهاجم الفرنسي) كيليان مبابي سيتوج مرة أخرى بكأس العالم (بعد تتويجه بمونديال روسيا 2018)".

وتبدّل رأي إبراهيموفيتش مع تتويج ميسي مع الأرجنتين بكأس العالم التي استضافتها قطر نهاية العام الماضي، لكنه في الوقت نفسه هاجم زملاء ميسي في المنتخب الأرجنتيني الذين سخروا من الفرنسي كيليان مبابي خلال احتفالاتهم بلقب المونديال وحملهم دمية تحمل وجه مبابي كما فعل الحارس إيمليانو مارتينيز.، ووصف زلاتان تصرفهم بأنه "سيء للغاية".

ورد ابراهيموفيتش على تصرف زملاء ميسي: "لقد نجحوا في حصد لقب كأس العالم، لكنهم لن يفوزوا بأي شيء آخر، العالم سيتذكر ميسي فقط، ولن يتذكرهم بسبب سلوك العديد منهم.. لا يمكننا احترام ذلك.. لأن هذه ليست طريقة تحقيق الانتصارات".

يذكر أن إبراهيموفيتش ما زال لاعباً في صفوف ميلان وقاده الموسم الماضي للفوز بلقب الدوري الإيطالي ويغيب حالياً عن الملاعب بسبب الإصابة.