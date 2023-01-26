يناقش ملفها قيادات الأهلي .. من هى ماريان ديمتري

الشارقة - اميمة ياسر - يعقد مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم الخميس، اجتماعًا لمناقشة العديد من الملفات داخل القلعة الحمراء وفروع النادي المختلفة، في بداية العام الجديد، خاصة في ملف الانشاءات والنشاط الرياضي والتجديد للمديرين والذين انته تعاقدهم مع النادي حتى نهاية العام الماضي.

اعتماد رئيس بعثة الأهلي في كأس العالم للأندية

ومن ضمن الملفات التي سيناقشها مجلس الإدارة أيضا اعتماد رئيس بعثة الفريق في المغرب، للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية، الذي ينطلق في الأول من فبراير المقبل.

واستقر مجلس الإدارة على ترؤس محمود الخطيب، البعثة في المغرب، كما سيسافر أغلب أعضاء المجلس على نفقتهم الشخصية، لمؤازرة ودعم المارد الأحمر في المونديال.

ترشيح ماريان ديمتري لرئاسة منصب مدير التسويق

ومن ضمن الملفات المطروحة للمناقشة خلال اجتماع اليوم، اجراء بعض التغييرات في جهاز الكرة، خاصة في ظل ترشيح ماريان ديمتري لتولي منصب مدير التسويق بالنادي.

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يبرز فيها اسم ماريان ديمتري لتولي منصب هام في الأهلي فمن هي ؟تبلغ ماريان من العمر 38 عاماً ودرست في مرحلة التعليم الأساسي في مدرسة المير دي ديو ثم في قسم الاتصالات بكلية الهندسة بالجامعة الألمانية التي تخرجت فيها في عام 2004 لتبدأ المرحلة العملية.

علاقة ماريان بالرياضة وكرة القدم بدأت أثناء دراستها حيث لعبت كرة القدم وشغلت مركز المهاجم في العديد من الأندية وأبرزها صيد المحلة وحصلت على العديد من الجوائز حتى اعتزلت عام 2016 لظروف الزواج.

وجاءت بداية ماريان في عملها وفق تخصصها حيث عملت في شركة فودافون العالمية عام 2009 في منصب مهندس دعم الخط الأمامي واستمرت لمدة عام.وانتقلت في عام 2010 لتعمل مديرة لإدارة العمليات لشمال أفريقيا والشرق الأوسط في شركة 360 Solutions العالمية المتخصصة في تقديم الاستشارات في التسويق الرقمي والتخطيط الاستراتيجي، والقيادة وتنمية الأفراد.

وبعد خمس سنوات عملت أسست مع زوجها باسم هنري شركة 360 Experiential Solutions المتخصصة في تقديم الخدمات للشركات والمدارس والجامعة وشغلت منصب المدير المالي حتى عام 2018.

الارتباط بالأهلي كانت له حكاية حيث التحقت ماريان بالدراسة ببرنامج الفيفا للإدارة الرياضية بجامعة القاهرة الذي كان يشرف عليه عمرو محب مدير إدارة العلاقات الخارجية بالأهلي والذي عمل مترجمًا لكارتيرون وفايلر وموسيماني ودرس لها زكريا ناصف عضو لجنة الكرة بالأهلي في الدبلومة ليتم ترشيحها للعمل بالنادي الأحمر.

وفي عام 2019 انتقلت ماريان للعمل في إدارة التسويق بالنادي الأهلي وتتدرجت حتى وصلت لمنصب نائب المدير وحظيت بثقة وإعجاب من عمل معها وخاصة دورها في العضويات الجديدة وبعض الأفكار التسويقية كالتعاقد مع شركة فاليو لتمويل تقسيط العضويات الجديدة وبرنامج الإدارة الرياضية الذي نظمه النادي الأحمر.