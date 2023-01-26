شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. مشاركة فتوح وجمعة وتأهيل المثلوثى استعداداً لـ فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت تدريبات الزمالك اليوم الخميس التي أقيمت على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة، مشاركة أحمد فتوح و عبدالله جمعة ظهيري الفريق ، في الفقرات الفنية والخططية بشكل طبيعي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في الدوري الممتاز.

يأتي ذلك عقب انتهاء الثنائي من أداء البرنامج التأهيلي و البدني الخاص الذي وضع لهما خلال الفترة الماضية،وشارك أحمد فتوح و عبدالله جمعة في التقسيمة الفنية مع زملائهم بشكل طبيعي خلال مران اليوم.

وأدى التونسي حمزة المثلوثي الظهير الأيمن للفريق فقرة تدريبات تأهيلية خاصة ويأتي ذلك بسبب معاناة اللاعب من إجهاد في عضلة السمانة، وهو ما تسبب في غيابه عن مواجهة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري.

ويخضع اللاعب خلال الفترة الحالية لبرنامج تأهيلي و علاجي لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة،ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.