شكرا لقرائتكم خبر عن إيهاب جلال ممنوع من التدريب لنهاية الموسم.. مستند والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بات إيهاب جلال المدير الفني السابق لفاركو ممنوع من التدريب في أي نادى خلال الموسم الحالي وحتى نهايته بعد رحيله عن النادى السكندرى تنفيذا للوائح مسابقات الموسم المحلى والتي تمنع عمل المدرب في أكثر من فريق خلال الموسم الواحد .

وتولى إيهاب جلال خلال الموسم الحالي قيادة ناديين ، حيث بدأ الموسم مديرا فنيا لفريق الكرة بنادى المصرى البورسعيدى ، ثم رحل بعد توجيه الشكر له من قبل إدارة المصرى ، ثم تولى القيادة الفنية لفريق فاركو ورحل مؤخرا بعد اهتزاز النتائج .

ووفقا للمادة الخاصة بالاجهزة الفنية في اللائحة " لن يسمح للمدير الفني المتعاقد مع نادٍ أن يتولى مسؤولية نادٍ آخر حال فسخ التعاقد من جانبه ويسمح له بالتعاقد مع نادٍ آخر إذا تم الاستغناء عنه وذلك بحد أقصى ناديين فقط" .

ووفقا للمصادر فان المادة الخاصة بالمدربين هدفها منع احتكار المدربين لسوق العمل في تدريب فرق الدورى والتي تقتل الطموح لدى المدربين الشباب ، وتنفيذ اللائحة يفتح الباب أمام وجوه جديدة من المدربين الشباب، موضحا المصدر إن إيهاب جلال انتهى الموسم التدريبى له في الفرق المصرية وعليه الانتظار للموسم الجديد لانه ينطبق عليه بند العمل في ناديين خلال الموسم الواحد .