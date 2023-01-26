6 مدربين صامدون أمام موجة التغييرات فى الدورى المصرى حتى الآن

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القاهرة - سامية سيد - حافظ 6 مدربين على موقعهم في القيادة الفنية لأندية الدورى المصرى حتى الآن، بعدما اجتاحت موجة التغييرات في الفترة الأخيرة وخصوصا في الأسبوع الخامس عشر من المسابقة الذى شهد رحيل 4 مدربين.

ورحل 4 مدربين دفعة واحدة بعد انتهاء مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى، والتي يأتي في مقدمتهم البرتغالى جوسفالدو فيريرا من تدريب الزمالك وإيهاب جلال من فاركو، أحمد سامى من سيراميكا وطارق العشرى من تدريب سموحة.

6 مدربين صامدون حتى الآن

وصمد 6 مدربين حتى الآن أمام موجة التغيير التي ضربت 12 ناديا بتغيير المدربين وهم كل من الزمالك وبيراميدز والمصرى وغزل المحلة وسموحة وسيراميكا وأسوان والإسماعيلى وطلائع الجيش وفاركو وإنبى والبنك الأهلى.

كولر وزوران من الأجانب

ويسير السويسرى مارسيل كولر المدير الفني للأهلى بخطى ثابتة مع الفريق حتى الآن خلال 20 مباراة قاد بها الأهلى، حيث حقق الفوز في 16 مباراة وتعادل في 4 مواجهات ولم يتذوق حتى الآن طعم الخسارة، ليتصدر بطولة الدورى بعد 15 جولة بفارق 6 نقاط عن الوصيف فيوتشر.

على نفس الدرب، يعيش الصربى زوران مانولوفيتش المدير الفني للاتحاد السكندرى حالة من الاستقرار بعدما قاد زعيم الثغر للمركز السادس برصيد 25 نقطة بفارق نقطتين عن المربع الذهبى، ولا توجد نية لإدارة سيد البلد في تغييره بسبب المستوى الرائع الذى يقدمه مع الفريق.

4 مدربين محليين

وثبت 4 مدربين محليين مواقعهم حتى الآن مع الأندية، وفى مقدمتهم على ماهر المدير الفني لفيوتشر الذى لم يتذوق الهزيمة حتى الآن مع الأهلى ليضع الفريق في المركز الثانى برصيد 31 نقطة، وشوقى غريب المدير الفني لفريق المقاولون العرب الذى يقدم أداء مميزا مع الذئاب ليقود الفريق إلى المركز الرابع في جدول الدورى بعدما كان الفريق يعانى من الهبوط في الموسم الماضى.

وراهن فريقا الداخلية وحرس الحدود على الثنائى رضا شحاتة وأحمد أيوب حتى الآن، وبدأت النتائج تتعدل خلال المباريات الماضية.