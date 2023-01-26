شكرا لقرائتكم خبر عن مران الزمالك.. راحة لـ شيكابالا وأسامة نبيه يرفع الحمل البدنى للاعبين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وضع الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، برنامجا علاجيا خاصا لمحمود عبدالرازق "شيكابالا"صانع ألعاب وقائد الفريق، بسبب الوعكة الصحية التي يعاني منها وغاب بسببها عن مواجهة غزل المحلة الأخيرة في مسابقة الدوري الممتاز.

ومنح الجهاز الفني للفريق بقيادة أسامة نبيه راحة لشيكابالا من المشاركة في التدريبات، على أن يواصل البرنامج العلاجي تحت إشراف الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة من أجل تجهيزة للمشاركة في التدريبات المقبلة.

وتعرض شيكابالا لوعكة صحية خلال الأيام الماضية نتيجة إصابته بنزلة برد قوية، وغاب بسببها عن المشاركة في المباراة الأخيرة.

كما وضع الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة أسامة نبيه،برنامجا تأهيليا و بدنيا خاصا للاعبين على هامش المران الذي أقيم اليوم الخميس على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبله في مسابقة الدوري.

وشهدت الفقرة رفع الحمل البدني، و التركيز على تجهيز اللاعبين بالشكل المناسب بدنيا من خلال أداء بعض التدريبات باستخدام أدوات التأهيل.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تأهيلية باستخدام الكرة من خلال تقسيمهم إلى أكثر من مجموعة ، و قاموا بأداء فقرة تضمنت تمرير الكرة فيما بينهم.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.