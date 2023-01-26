شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رسائل أسامة نبيه للاعبى الزمالك قبل مباراة فيوتشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريبات الجماعية اليوم الخميس على ملعب عبداللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبله في مسابقة الدوري.

ووجه أسامة نبيه عدة رسائل مهمة للاعبين خلال الاجتماع، وطالبهم بالتركيز الشديد والاستعداد بقوة للمواجهة المقبلة أمام فيوتشر من أجل تحقيق الفوز والعودة مرة أخرى للطريق الصحيح.

وأكد المدير الفني على ثقته في الجميع من أجل تخطي هذة الفترة، خاصة وأن الفريق يضم لاعبين كبار و أصحاب إمكانيات كبيرة، ولكن الأمر يتطلب العمل الجاد وبذل أقصى جهد.

وشدد أسامة نبيه على أن المباراة المقبلة مهمة ومن الضروري تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط، وشرح المدير الفني خطة البرنامج التدريبي الموضوع استعدادا للقاء المقبل.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.