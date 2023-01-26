شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يفكر اتحاد الكرة بعد استقالة كلاتنبرج من لجنة الحكام؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام باتحاد الكرة ، استقالته لمجلس إدارة اتحاد الكرة رافضا الاستمرار في منصبه وقرر اتحاد الكرة قبول الاستقالة في إجتماعه الطارئ أمس الأربعاء.

س : ما موقف اتحاد الكرة من كلاتنبرج بعد الاستقالة؟

ج : كلف مجلس إدارة اتحاد الكرة اللجنة القانونية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للحفاظ على حقوق الاتحاد عقب استقالة مارك كلاتنبرج رئيس لجنة الحكام، وقرر اتحاد الكرة اتخاذ الإجراءات القانونية للحصول على الشرط الجزائى فى العقد المبرم بين الاتحاد وكلاتنبرج وقيمته راتب شهرين أى 70 ألف دولار تقريبا، خاصة أن اتحاد الكرة لم يخل بأى بند من بنود العقد قبل أن يغادر كلاتنبرج القاهرة فجأة رافضا العودة لاستكمال مهمته.

س : ماذا عن خليفة كلاتنبرج ؟

ج : تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبى للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.

س : هل هناك معايير لاختيار خليفة كلاتنبرج ؟

ج : هناك بعض المعايير منها التفرغ والتواجد في مصر باستمرار ، وامتلاكه خبرات في تطوير التحكيم.

س : ما حقيقة عدم حصول كلاتنبرج على مستحقاته من اتحاد الكرة؟

ج : أكد اتحاد الكرة في بيانه أن كلاتنبرج حصل على جميع المستحقات، والتى تشمل مقدم لمدة شهرين، يتم خصمه طوال مدة التعاقد، وقد تم خصم ثلاث دفعات لمدة ثلاثة أشهر حتى تاريخه، أما راتب شهري نوفمبر وديسمبر فإن التعاقد ينص على حصوله على إجازة بدون أجر لمدة شهر، خلال منافسات كأس العالم، التي تداخلت بين الشهرين، وعليه سيتم تسوية مستحقات الشهرين.