شكرا لقرائتكم خبر عن فاركو يعلن تعيين طارق العشرى مديرا فنيا خلفا لـ إيهاب جلال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعاقد مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار مع طارق العشرى ليتولى منصب المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى لمدة موسم ونصف الموسم.

ومن المقرر أن يقود طارق العشرى مران فاركو اليوم الخميس لأول مرة استعدادا للتحديات المقبلة.

ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل بالجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصرى.

ووافق مسئولو فاركو على اعتذار إيهاب جلال عن عدم الاستمرار مع الفريق عقب الهزيمة من انبى بهدف دون رد، وقاد إيهاب جلال فاركو منذ 17 ديسمبر 2022 خلفاً للبرتغالى نونو الميدا فى 8 مباريات حقق الفوز فى لقاء وحيد على سموحة بهدفين دون رد بينما حقق ثلاثة تعادلات مع غزل المحلة والطلائع وسيراميكا وتلقى أربعة هزائم من الاهلى وفيوتشر وبيراميدز وإنبى، وسجل الفريق البرتقالى تحت قيادته 5 أهداف وتلقت شباكه 11 هدف.

فى سياق أخر، يبدأ الجهاز الفنى الجديد فى فاركو على تصحيح أخطاء لاعبيه التى ظهرت فى مباراة إنبى الأخيرة بالدورى، التى خسرها بهدف دون رد.

ويرغب الجهاز الفنى فى تلافى هذه الأخطاء ومنع تكرارها فى المباريات المقبلة ضمن خطة تصحيح مسار الفريق بجدول الدورى بداية من مواجهة المصرى بالجولة الجديدة للمسابقة.

ويطالب الجهاز الفنى لاعبيه ببداية تصحيح مسار الفريق البرتقالى بجدول الدورى والبحث عن استعادة الانتصارات بداية من المحطة المقبلة بالدورى، ويستعد فاركو لمواجهة المصرى البورسعيدى المقرر لها الخامسة مساء السبت المقبل على استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى المصري.

ويحتل فاركو المركز الثالث عشر فى جدول ترتيب المسابقة برصيد 13 نقطة بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى سبع مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 11 هدفا وتلقت شباكه 16.

وخسر فاركو مباراته الأخيرة مع انبى بهدف دون رد فى الوقت القاتل من عمر مباراة الفريقين بالجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى العام