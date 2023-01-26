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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - يلتقي فريق مانشستر سيتي مع نظيره أرسنال في قمة مرتقبة ضمن الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي مساء يوم الجمعة.

تعرف على التشكيل المتوقع لمباراة مانشستر سيتي وأرسنال في كأس الاتحاد الإنجليزي

وستكون المباراة هي الأولى بين مانشستر سيتي وأرسنال في كافة البطولات الموسم الحالي، وسيلتقيان مجددا في الدوري الإنجليزي الممتاز يوم 15 فبراير المقبل، في صدام مؤجل من الجولة 12.

مباراة السيتيسنز مع الجانرز هي الأولى في الدور الرابع لكأس الاتحاد الإنجليزي هذا الموسم، حيث ستستكمل بقية لقاءات هذه المرحلة خلال الفترة من السبت إلى الاثنين المقبلين.



سيدخل الإسباني بيب جوارديولا مباراة أرسنال المرتقبة بطريقة 4-2-3-1 معتمدًا على مزيج من النجوم الأساسيين والبدلاء، وفق تقارير بريطانية.

وسيتواجد الألماني شتيفان أورتيجا في حراسة المرمى وأمامه رباعي مكون من كيلي ووكر وروبين دياز ومانويل أكانجي وناثان أكي.

وفي الارتكاز سيتواجد الثنائي بيرناردو سيلفا ورودري، وأمامهما ثلاثي وسط هجومي يقوده الجزائري رياض محرز وكيفن دي بروين وجوليان ألفاريز، وفي الهجوم النرويجي إيرلينج هالاند.

وباستثناء المهاجم فيل فودين الذي يعاني من آلام في القدم، لا يواجه فريق المدرب بيب جوارديولا أي إصابات أخرى.

على الجانب الآخر، سيعتمد الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال على طريقة 4-3-3 مع وضع الثلاثي إدوارد نيكيتا وإيميلي سميث رو ولياندرو تروسارد.

وسيحرس المرمى مات تورنير، وأمامه رباعي مكون من تاكاهيرو توماسيو وروب هولدنج وجابريل ماجاليس وكيران تيريني.

وسيتكون خط وسط متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز من الثلاثي فابيو فييرا وتوماس بارتي وجرانت تشاكا.



ويغيب عن الفريق اللندني في المباراة كل من المصري محمد النني للإصابة في الركبة، وكذلك الحال بالنسبة للبرازيلي جابريل خيسوس، بجانب ريس نيلسون الذي يعاني من إصابة في أوتار القدم.

وستكون مواجهة كأس الاتحاد الإنجليزي هي صدام جديد بين جوارديولا وتلميذه في أرسنال أرتيتا، بعد سنوات من العمل معا داخل ملعب الاتحاد حين كان مدرب الجانرز مساعدا لبيب.

يذكر أن أرسنال يتصدر ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم برصيد 50 نقطة، وبفارق 5 نقاط عن مانشستر سيتي الثاني، والأخير خاض مباراة أكثر.