شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب دورى السلة رجال بعد انتهاء الجولة التاسعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اعلن مسئولو اتحاد السلة عن ترتيب فرق الدورى رجال للمراكز من التاسع للسادس عشر وذلك بعد انتهاء الجولة التاسعة والتى أقيمت أمس.

ويتصدر سبورتنج المركز التاسع برصيد 17 نقطة، يليه هليوبوليس برصيد 15 نقطة فى المركز العاشر ، ثم الطيران فى الحادى عشر بعد أن جمع 14 نقطة.

ويحل القناة فى المركز الثانى عشر برصيد 13 نقطة وهو نفس رصيد الزهور صاحب المركز الثالث عشر.

ويقع أصحاب الجياد فى المركز الرابع عشر برصيد 13 نقطة ايضا، ثم الاولمبى 11 نقطة و دسوق 9 نقاط فى المركز السادس عشر

أسفرت مباريات الجولة التاسعة من دورى السلة رجال للمراكز من التاسع للسادس عشر عن فوز كل من القناة والزهور والطيران وسبورتنج. حيث تغلب القناة على هليوبوليس بنتيجة 68/53، والزهور على الأولمبى 84/85، وفوز الطيران على أصحاب الجياد بنتيجة 78/64، وكذلك تغلب سبورتنج على دسوق 97/77.