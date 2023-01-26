شكرا لقرائتكم خبر عن إنبى يضع الرتوش النهائية على صفقة المهاجم الأجنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو نادى إنبى الرتوش النهائية على التعاقد مع مهاجم أجنبى خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية بعد الاتفاق مع طلعت يوسف المدير الفنى للفريق البترولى الذى منح الإدارة الضوء الأخضر للتعاقد مع هذا اللاعب بعد إعجابه بقدراته وإمكانياته الفنية.

وتنتظر إدارة إنبى موافقة مسئولى النادى الذى ينتمى له اللاعب على المقابل المادى المعروض حتى يتم الإعلان بشكل رسمى عن هذه الصفقة، خصوصاً أن النادى البترولى يسابق الزمن من أجل سد أوجه العجز والنقص فى الفريق قبل غلق باب القيد الشتوى.

فى سياق متصل، أكد طلعت يوسف،أنه يبذل مجهودا كبيرا منذ توليه المهمة الفنية، مضيفا:"أشعر بالتعب بسبب موقف الفريق، وأحتاج تعاقدات كبيرة وعديدة، وأريد عناصر جاهزة قادرة على اللعب فى الدورى،وينقصنا أصحاب الخبرات من أجل تعديل موقف الفريق فى جدول ترتيب الدورى".

وانتهت مباراة فاركو وإنبى الأخيرة بفوز الفريق البترولى بهدف دون رد فى المباراة التى جمعتهما باستاد برج العرب، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز، ليرتفع رصيد إنبى للنقطة 13 فى المركز 15 ويتوقف رصيد فاركو عن النقطة 13 فى المركز 13.

جاءت المباراة فى مجملها هادئة بين الفريقين ونجح حارسا مرمى الفريقين فى الزود عن مرماهما حتى الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، إوحتى الدقيقة 90+5 بعد احتساب ضربة جزاء لصالح إنبى احتسبها الحكم محمد يوسف وتصدى لها على فوزى وأحرز هدفاً لتنتهى المباراة بفوز إنبى بهدف نظيف.

وكانت تلك المواجهة هى الثالثة بين الفريقين فى مسابقة الدورى الممتاز والرابعة بعد تقابل الفريقين من النسخة الماضية من كأس الرابطة.