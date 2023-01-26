الامارات | بطولة الإمارات للمواي تاي في أبوظبي بمشاركة 150 مقاتلاً

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق، الجمعة، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض منافسات بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات التي تقام بتنظيم اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ، وتمتد منافساتها حتى 29 يناير 2023، بإشراف الهيئة العامة للرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية ومجلس أبوظبي الرياضي.

وشهدت الساعات الأخيرة قبل إغلاق التسجيل ارتفاع عدد الأندية المشاركة في البطولة إلى 36 ناديا على مستوى الدولة، فيما بلغ عدد اللاعبين المشاركين 150 لاعبا، حيث يتضمن برنامج البطولة انطلاقة منافساتها بتاريخ 27 يناير الجاري عند الساعة 3 ظهرا وفي اليوم الذي يليه تنطلق المنافسات عند الساعة 12 ظهرا، فيما تنطلق مواجهات اليوم الختامي بتمام الساعة 12 ظهرا.

في المقابل، دعا اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينغ الجماهير ومحبي اللعبة لحضور منافسات البطولة ومتابعة نجومهم وتشجيع أبطالهم عن قرب واتاحة الفرصة للجميع لعيش أجواء البطولة وفعالياتها المصاحبة بصفة مجانية.

كما أعدت قناة أبوظبي الرياضية برنامجا حافلا للتغطية التلفزيونية المباشرة من خلال تخصيص استوديو لتحليل النزالات اليومية، واستضافة المنظمين والمدربين والمشاركين، ما يعزز المكانة المرموقة التي قطعتها اللعبة وتفاعل كافة الجهات لدعم مسيرة تفوقها.

من جهته، شدد عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للمواي تاي والكيك بوكسينج المدير التنفيذي للاتحاد طارق محمد المهيري على أهمية بطولة الإمارات للمواي تاي للرجال والسيدات ودورها في تحقيق الإضافة المهمة لأجندة بطولات الاتحاد، مشيدا بالإقبال الكبير من قبل الأندية واللاعبين على المشاركة والتواجد في البطولة من أجل المنافسة على المراتب المتقدمة، ما يؤكد مكانة اللعبة وتطور انتشارها وتوسع قاعدة الممارسين لها، الأمر الذي يمثل مكسبا مهما لمسيرة الاتحاد وخططه التطويرية المتواصلة، مبينا أن التحضيرات التنظيمية للبطولة اكتملت ونرحب بجميع المشاركين والجماهير في موقع الحدث.